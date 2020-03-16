抵澳洲須隔離14天 旅社停團至下月

昨未知影響人數 旅社：情况極亂

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，前往澳洲的旅行團由即日起取消至4月中，又表示昨日各旅行社忙於應對安排，未能提供受影響人數及旅行團數量。康泰旅行社昨於facebook發帖，表示取消昨日至4月15日期間出發的澳洲旅行團；縱橫遊常務董事袁振寧表示，已取消近30團前往歐洲及澳洲、新西蘭的旅行團至下月15日，涉及500至600人。新華旅遊董事總經理蘇子楊稱昨日「情况極混亂」，忙於處理新安排，暫未透露受影響人數。

澳洲總理莫里森昨宣布，當地時間周日午夜起，任何人入境澳洲後都須自我隔離14天。澳洲亦關閉郵輪港口30天，禁止外國郵輪停泊。

昨如期上機 港人：信澳洲醫療

有港人昨日仍出發往澳洲。洪先生原計劃到當地以15天處理要事，昨到機場後獲航空公司職員告知到埗後須隔離14日，他考慮約20分鐘後決定照常出發。徐太與丈夫計劃到澳洲探親兩個月，辦理登機手續時才知悉澳洲入境須自我檢疫，但兩人說探親計劃已拖延多月，決定如期出發。徐太表示會與丈夫按要求居家隔離14日，不會外出並做好個人衛生措施。她說夫婦倆年事已高，頗擔心疫情，但認為澳洲醫療屬全球數一數二，即使不幸染病，亦對當地醫療有信心。

入境新西蘭須自我隔離14天

澳洲鄰國新西蘭周六亦宣布，當地時間周日（15日）午夜起，除了來自沒有疫情的太平洋島國，所有海外入境者包括新西蘭國民，抵埗後都須自我隔離14天。

（抗疫新階段）