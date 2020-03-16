留英生連日撲機位 國泰加班返港

返港乘客：隔離更好 減傳播風險

港人陳太21歲兒子就讀英國蘭卡斯特大學，昨受訪時表示，兒子原不打算回港，但有感英國當局防疫工作鬆散，且手中只剩30個口罩，擔心當地疫情更趨嚴重。母子倆連日搜尋機票，惟未能找到直飛香港航班，兒子最終下周日（22日）先飛往杜拜再轉機回港。陳太稱，不介意兒子回港後要強制檢疫，「隔離更好，可知道有否染病，又不怕傳染其他人」。

在愛爾蘭工作假期的劉先生憂慮當地疫情，上周四（12日）已訂由都柏林出發、經多哈轉機回港的機票，約3200港元，昨天啟程返港。他表示經多哈轉機時間只有1.5小時，在機上亦不會用餐，如廁亦會做足衛生措施。他贊成港府對英國入境者實施強制檢疫，減低自己一旦染疫或傳播家人或朋友的風險。

國泰航空周六深夜宣布恢復3班由倫敦往香港的航班，本報記者昨瀏覽官方網站時，發現直航回港機票已悉數售罄。國泰航空昨晚宣布「加碼」，在周四至周六增加另外3班CX254、CX250倫敦到港航班；亦恢復部分美國返港班次，包括周四及周五由紐約及波士頓到港的班次；另增加洛杉磯、西雅圖、三藩市等航班載客量。

歐洲疫情除影響當地港人，本港多個歐洲旅行團取消。旅議會總幹事陳張樂怡表示，3月中至4月中出發的歐洲團全部取消，包括行程中有英國的團；已知有38團取消，涉及約800名旅客。

倫敦港生求診無門 曼市生無藥

接獲英國學生家長求助的西貢區議員方國珊，促請港府主動聯絡歐美地區的香港留學生並提供口罩物資及援助。民建聯立法會議員葛珮帆接獲當地港人學生求助，一名倫敦的女學生與一名在曼徹斯特男學生出現咳嗽、發燒等徵狀，前者到醫院求診被拒，後者則不獲醫院配藥或檢測，葛珮帆呼籲在外港人致電入境處求助。入境處發言人稱，就有關香港留學生於英國懷疑感染新冠肺炎的求助，已即時聯絡當事人及其家屬；截至昨日，未接獲於美國的香港留學生求助。

（抗疫新階段）