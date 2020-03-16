英美抵港須檢疫 留學生湧回 措施不包加拿大 許樹昌料遲早爆疫

對3國發紅色旅警 埃及返港須檢疫

政府昨晚公布，因應愛爾蘭、英國及美國的新型冠狀病毒個案持續及迅速上升，決定對3國發出紅色外遊警示，建議市民如非必要，避免前往；在當地者則要時刻佩戴外科口罩，加緊留意當地政府公布。衛生署昨亦擴大衛生檢疫措施覆蓋範圍，14天內曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人，抵港後都要接受家居強制檢疫。

政府已呼籲歐美學生盡快返港，有當地港人已買機票趕在檢疫限期前返香港。截至昨日世衛數字，英國已有1140宗確診，21人死亡；美國有1678宗，41人死亡。根據旅發局資料，上月美國有6.8萬人次旅客訪港，英國則有3.3萬。據英國高等教育數據統計局（HESA）數據，2018/19學年有16,135名學生來自香港，就讀學士及碩士課程，數字未計及入讀中小學學童。GES環城海外升學中心資深顧問繆敏鶯說，美國留學港人都一定過萬，亦得悉不少原定復活節回港的英國港生將提前出發。

林正財：擬增檢疫中心容量

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，加拿大有接近200宗確診，港府暫毋須強制當地抵港者接受檢疫，惟加國疫情受美國影響，若兩地之間沒有封關，相信加拿大遲早爆疫。對於愈來愈多國家爆發疫情，須否仿效澳洲要求所有入境者檢疫，許認為本港是國際城市，難以「一刀切」，否則會隔絕與外界的聯繫，要密切監察各地個案數字調整政策。

行會成員林正財昨晨出席商台節目《政好星期天》表示，關口控制措施要視乎當地的個案數字、個案上升速度、國家防控能力，稱政府現時每日看着各個國家的形勢，有部分國家明顯放軟手腳，會密切留意，「有些國家好像美國和英國，我們明顯看到當地市民測試（病毒樣本）是很少很少」。他表示，近日由英國輸入的個案多，在當地停課下，留學港人都會回港，會考慮為檢疫中心的設施加大容量。

袁國勇：英美倘不作為 疫情料急升

英國現時要求出現病徵者，留在家中自行隔離7天，不會為輕微病徵患者做病毒測試及治療。港大微生物學系講座教授袁國勇預計，如英美繼續什麼都不做，疫情會在未來4至8周出現「火箭式上升」，不建議港人繼續外遊。他說有些國家打算連續8周什麼都不做，期望國民可有「天然免疫」，是很大的賭博，有可能導致醫療系統癱瘓，很多長者亦會在短時間死亡。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒認為，新型冠狀病毒在全球大流行，相信愈來愈多國家的抵港者要接受強制家居檢疫，但他亦不認同如澳洲般要求所有入境者檢疫，認為要以風險為本，「（如）新加坡做得好，沒有理由對該國入境者實施檢疫」。

教育界立法會議員葉建源表示，有收到家長表示購買機票有困難，期望航空公司增加航班，讓港人早日回港；而暫決定不回港的學生，也期望政府在各地的經貿辦事處可向他們提供必要的協助。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676