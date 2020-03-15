入境新西蘭須自我隔離 港旅社停出團

全球最嚴 僅太平洋島國民除外

阿德恩稱，這項應對疫情全球大流行的新措施是「史無前例及影響廣泛」，是目前全球最嚴格的入境防疫措施，「毫無疑問，這將對新西蘭的經濟造成重大影響，但我們首要是盡可能減少新冠肺炎的影響」，有關政策會在16日後檢討。她說，會禁止所有郵輪停靠國內港口，直至6月30日；空運及船運則不受影響，新措施是針對人而非貨物，強調國民毋須趕到超市採購物資，又呼籲如無必要不要外遊，「停止握手、擁抱和碰鼻禮（新西蘭毛利人互相摩擦鼻子的打招呼方式）」。

全國停握手及碰鼻禮

阿德恩稱，新西蘭目前雖然只有6宗確診，但證據顯示面對全球大流行，國內感染人數無可避免會上升。而因應疫情，新西蘭已取消多項大型活動，包括原定周日舉行的基督城恐襲一周年紀念活動。

因應新西蘭收緊入境限制，縱橫遊昨日宣布，評估形勢後決定取消昨日至4月15日出發的新西蘭旅行團，涉3個團約50人，至於之後出發當地旅行團，待稍後再作安排。康泰旅行社亦取消昨日至4月15日出發的紐西蘭旅行團，已報名顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團；之後出發到當地的旅行團，稍後再作安排。

（抗疫新階段）