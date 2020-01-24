YMCA裁28人 全體放無薪假

工會憂開社福界壞先例

被裁員工K小姐（化名）說，機構早於2月上旬要求全體員工放累積年假，至前日（13日）中午向所有員工發電郵，稱機構為免營運虧損擴大，希望員工放無薪假，管理層本月放兩天，其餘放一天；4月至6月期間，管理層每月放4天，其餘放兩天。

K說理解機構面對財困，員工大都願意放無薪假，但同日午飯後，除一名已辭職的員工，她所屬的社會服務部所有員工被高層召見，並遭即時解僱，眾人同感震驚。她說部門負責的項目涉及10間中小學、35間幼稚園共約1萬人，擔心各項目會終止而影響服務使用者。

工會擬去信港青要求重聘員工，並要求港青一周內回覆。社會福利機構員工會總幹事曾紀南批評港青在社福界立壞先例，當社福機構收入減少，便向自負盈虧部門「開刀」。

YMCA：不影響社會服務

港青發言人回覆時間稱， 裁減的28人分別來自賓館服務、財務、行政、機構事務、社區服務及持續教育等，而機構的社會服務分散不同部門執行，裁減社會服務部不會終止現有社會服務；發言人又強調放無薪假屬自願性質，目前未有下一步裁員計劃。

（抗疫新階段）