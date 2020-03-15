專家：復課須保學生有兩三月口罩量

條件：28日無源頭不明本地確診

據了解，政府明天將與教育界會面討論復課安排。教育局回覆稱會持續透過不同渠道了解學校就復課的準備工作及聽取學界意見，現時對於復課日子及安排未有任何定案。中學校長會主席鄧振強稱，假設4月20日復課，至暑假約有60個上學日。該校曾做調查，發現近半學生表示自己口罩不足，他預計如需為學生補足，學校需要約1萬個口罩儲備，惟目前學校僅有4000多個，復課後唯有「一邊買一邊用」。

津貼中學議會主席潘淑嫻則稱，估計普遍學校只有2000至3000個口罩。鄧振強說，SARS期間曾取消需肢體接觸的課堂，體育課轉為學習體育安全知識，而已復課的台灣把學生分兩批吃午飯，香港都可參考。

學生口罩不足 學校料需儲1萬個

政府抗疫督導委員會暨指揮中心專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在香港上一次出現源頭不明本地個案後28日，即兩個潛伏期時間內再無出現源頭不明本地個案，就可以從大學和中學開始復課。大埔富亨邨昨現本地個案，但許稱可能與同大廈單位有關，對上一次源頭不明本地個案是3月1日，28日後即為3月29日。

許樹昌憂海外歸港學生引爆發

許認為目前安排不早於4月20日復課屬恰當，但英美留學生紛紛回港或引起另一波爆發，呼籲這批學生回港14日內要密切監察自己身體狀况，如有不適要即求醫，另如再有本地不明源頭個案也可能要推遲復課。

如順利，許樹昌認為大學首階段可先恢復導修課，大型講堂則宜繼續以網上視像教學，中學復課後不宜讓學生外出吃午餐。如中學和大學復課後14日內無爆發，可考慮小學復課。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台節目稱，若連續28天無錄得本地個案，復課屬合理，否則學生今年可能都不用上學，稱若本地傳播鏈未截斷，復課很危險，他又認為復課決定需考慮每名學生是否有兩三個月口罩存量、學校環境是否通風等。

（抗疫新階段）