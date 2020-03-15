婦科私醫美回港確診 首港醫中招 昨增4宗 3有外遊史

昨其中一名新確診者為39歲女建築設計師，在柴灣永泰道港利中心的工作室工作和居住，2月26日至29日曾去迪拜公幹，其後到西班牙馬德里探朋友，3月10日乘阿聯酋航空EK142商務艙回迪拜，再乘EK380商務艙回港。她3月12日開始流鼻水和鼻塞，但無發燒，翌日到養和醫院求醫，再轉送律敦治醫院，化驗結果呈陽性。養和醫院表示即時對兩名曾接觸病人的醫療人員作醫學監測，未有人報告身體不適。

3新患者曾到迪拜西班牙英國摩洛哥

另一名住清水灣道的28歲女子1月23日至3月11日在英國倫敦，3月11日乘英航BA31抵港，翌日起發燒和咳嗽，同日到將軍澳醫院急症室求醫後確診。還有一名59歲住青衣宏福花園的男子，他是早前54歲女確診者的姐夫，他們一同到摩洛哥旅行，3月9日抵港後翌日呼吸困難和喉嚨痛，求醫後確診。

確診醫生料在美感染 潛伏期曾診症

前日確診、獨居赤柱大街的61歲男子，2月27日至3月9日在美國科羅拉多州探親回港，列為輸入個案。消息稱，他是一名外籍私家婦產科醫生，在中環執業。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，有關醫生在美國見過的一些朋友可能是確診個案，會與美國當局確認，相信他是在美國感染，回港後亦一直無上班，因此無病人需要列作密切接觸者。張竹君續說，該醫生在病發前的潛伏期間（即去美國前）有回診所見過病人，會追蹤有關病人是否確診者，了解會否有可能是從病人身上感染病毒。

兩宗經港轉機個案 衛署追蹤航班乘客

另外，廣東省通報有患者3月11日從馬尼拉乘香港航空HX782到港，經深圳灣口岸回肇慶市後確診；新加坡亦有一名33歲患者3月9日乘國泰CX845由美國紐約到香港後，3月10日再乘CX759由香港去新加坡後確診，衛生防護中心正追蹤上述3班航班的乘客。

4萬人做病毒測試 找出約140宗

張竹君稱，2月1日起已為4萬人做病毒測試，找出約140宗個案。因為輸入個案增加，醫管局亦將進一步擴大加強化驗室監測計劃，將為有發燒、上呼吸道徵狀或肺炎，且有任何外遊紀錄的病人檢測，希望找到更多病徵輕微的個案 。

另外，早前一名57歲食環署長洲市政大廈職員確診，長洲鄉事委員會昨在社交網站公布，昨午長洲醫院有一宗懷疑個案經直升機送往東區醫院檢驗，今天將有結果。

明報記者

（抗疫新階段）