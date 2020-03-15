4款口罩含菌超標 海關籲停用 兩款標示產地尼泊爾土耳其 4藥房負責人被捕

海關消費者保障科首席貿易管制主任李民佳表示，海關自1月27日起展開「守護者」行動，巡查、試購及檢視全港防疫產品的商舖及銷售點，包括將外科口罩送往政府化驗所做含菌量測試；上周五（13日）接到最新一批24款外科口罩樣本化驗報告，發現其中4款含菌量超標。

超標0.4至11.5倍 購自灣仔銅鑼灣

涉事4款口罩，關員早前在灣仔及銅鑼灣4間藥房試購，為50片盒裝，每盒售價200至499元不等，其中兩款口罩的包裝盒上標明產地為尼泊爾或土耳其，另外兩款無標明產地，但相信來自東南亞國家，有關口罩將作進一步化驗，以辨別細菌種類。

被捕的4名藥房負責人（3男1女）年齡由28歲至40歲，涉嫌違反《消費品安全條例》。該4款含菌量超標的口罩，其來源及流入市面的數量仍有待追查。海關同時亦到全港各區巡查，暫未有發現其他售賣點出售該4款口罩。

李民佳續說，使用含菌量超標的口罩或會引致皮膚不適，對於抵抗力較弱的長者或兒童，若吸入口罩的細菌，氣管容易受感染，對健康構成風險。他建議市民購買口罩時，檢查包裝盒有否破損或污漬，如發現口罩有污漬或嗅到氣味應立即停用；口罩亦應存放於乾爽地方避免受潮；盡量光顧信譽良好的商舖。

「守護者」行動至昨日已持續47天，其間出動超過3200人次海關人員，在各區零售點巡查逾2.2萬間次，以確保市面出售的防疫產品符合《消費品安全條例》及《商品說明條例》的規定。市民可致電海關24小時熱線2545 6182舉報違反條例的活動。

明報記者

（抗疫新階段）