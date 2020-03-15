再有公主號康復者呈陽性 張竹君料非復發

保安局表示，截至上周五，「鑽石公主」號乘客中有76名香港確診者，2人離世，13人仍留醫，61人痊癒出院，其中50人已返港，3人返回其他原居地，其餘仍在日本。繼早前公布一名31歲女康復者回港後病毒檢測呈陽性，昨再增一名85歲老翁有相同情况。

曾入屯院普通病房 26 醫護須監察

該名有心臟病紀錄的85歲男病人1月25日在香港上船，2月4日在日本確診，經兩次化驗陰性後出院，3月10日乘全日空NH811航班回港。他於3月11日因胸口痛到屯門醫院急症室求醫，有提及自己是「鑽石公主」號確診者，抽血化驗心臟酵素後回家，翌日覆診再入普通內科病房，他向護士表示有咳嗽後轉入監察病房和化驗，結果呈弱陽性；再轉入隔離病房，第二次化驗亦是陽性。男病人在普通內科病房留醫期間與另外兩名病人處同一病區，兩病人被送到隔離病房觀察，另有26名醫護需接受28日醫學監察。

醫管局總行政經理劉家獻稱，兩宗個案驗出樣本中有病毒的核糖核酸，但不能證明病毒是生還是死，以及有沒有傳染性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信驗出的是病毒「屍體」，不是復發。張說會安排在日本確診後回港的個案覆診，有需要會化驗他們是否帶病毒和抗體。

被問到將高風險病人放入普通病房是否有錯失，劉家獻強調病人入院時無發燒或明顯呼吸道病徵，但目前遇到兩個相類個案，會與專家小組商討，看看收此類病人時需否特別安排，「永遠都可以有進步，見到多點事，在程序上有改善，可幫助到病人」。

（抗疫新階段）