放寬隔離 徐德義：檢疫中心非無窮無盡

政府昨放寬部分檢疫措施，就意大利、日本北海道、西班牙部分地區等，原定返港者須入檢疫中心，調整為僅須家居檢疫。徐德義昨稱，檢疫中心數量不會無窮無盡，要分階段使用及規劃，會按風險考慮把不同人放在不同地方檢疫。他說會盡可能讓新一批家居檢疫者戴電子手環，若無，亦可繼續使用定位措施。

何栢良促對歐措施納英國

政府針對歐洲多國的檢疫措施，並無覆蓋英國。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨出席港台《星期六問責》時說，政府應果斷把英國也一同納入檢疫措施內，而僅由英國返港的航班出現5名確診患者，以科學推算下，「有理由相信英國、特別是倫敦實際的感染人數，是比當地政府已確診（個案數字）高很多」。他預計英國確診數字會在未來一周急升。

在英國讀碩士學位的黃先生昨日回港，他說當地防疫措施嚴重不足，「地鐵上有人咳，又不戴口罩，戴口罩會當你是異類」。他就讀的大學未有停課，但鼓勵學生回家，第3學期改為網上授課。他續說，未來兩周返港機位幾乎被訂滿，擔心返港有困難，自言是「急住返來」，他在機上亦擔心受感染，多次用消毒搓手液潔手。

國泰：恢復3倫敦航班助學生回港

何栢良說「不要怕別人笑」，做好衛生為良好的公民意識行為，外國人今日取笑我們，「過多數個月就會知道誰才可以笑到最後」。他建議在機上也要做好清潔，亦要多帶一兩個口罩更換，並減少飲水及用餐時間（見表）。

國泰航空表示，為協助香港留學生和市民返港，恢復了3月17日至19日共3班來往香港和倫敦的航班，即每日增加一班來回航班。國泰續稱，正積極努力增加從美國不同目的地回港的航班運力，今天公布詳情。

（抗疫新階段）