派包機赴外國 需考慮疫情、大眾觀感

政府早前先後安排包機分批接回滯留日本的「鑽石公主」號郵輪上港人，以及因湖北省「封城」而滯留的港人，後者的下輪撤離安排仍在進行。

據悉，政府考慮不一定基於當地「封城」就會派包機接回港人，政府中人解釋，一架包機成本不菲，動輒過百萬，要考慮周詳。「鑽石公主」號的情况是因為大批港人困在船上多時，下船後去向徬徨；湖北封城，特區政府不協助就無法離開，而且兩者都有疫情大爆發情况，故政府安排包機接回。

至於會否將包機安排擴展至其他地方，消息人士稱，政府已呼籲從歐洲國家（神根地區）需要回港的港人應有足夠時間，包括留學生和旅行團，旅行團不調整行程的話返港後要接受家居隔離。

消息：已籲撤離 堅持遊歐難獲同情

該名人士說，相信市民大眾相對上不太同情這時仍堅持歐遊不返港的港人。消息人士又說，在英港人主要是學生，目前要觀察英國的確診數字，再決定對從英國入境者的管制安排。至於已封城的馬尼拉，消息人士認為當地港人不多，亦沒有疫情大爆發。

明報記者

（抗疫新階段）