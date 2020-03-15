包機再接滯鄂港人 消息：最快下周 未定接載人數 料仍用武漢機場

入境事務處長曾國衛昨出席商台節目《政經星期六》時稱，完成首輪派包機到武漢接載港人的行動後，已立即與政制及內地事務局長聶德權啟動下一輪包機的安排，近日都有與特首開會，跟保安局等部門研討細節，準備敲定，相信聶很快會公布。

入境處長：聶德權快公布

第一批包機使用武漢機場作接載點，民建聯和工聯會曾建議政府考慮使用有國際航線的宜昌和恩施機場，接載位處湖北西部的港人。不過，消息人士透露，第二批接載港人的包機亦只限武漢機場，因考慮到其他機場不夠寬敞，區間不太清晰，設備也不及武漢機場。

消息人士說，第二批包機撤離安排與第一批相同，會接載「有迫切需要者」，料入境處長曾國衞會親自帶隊，即日來回。他又說，未確定會到距離武漢機場多遠的地方接滯留港人乘搭包機，考慮之一是擔心若太遠，車程太長，途中會出現交叉感染。另據了解，以高鐵接回港人的方案暫不考慮，因擔心車程長，若車上出現突發情况難處理。

據了解，政府的撤離安排亦有考慮檢疫問題，雖然政府徵用整個駿洋邨作檢疫中心，該邨共有近5000單位，但並非全部已有檢疫硬件，現時可用的單位約1000個，首批湖北回港者已佔用近半，故要考慮檢疫中心容量及流轉問題，再安排第二批包機。

政制及內地事務局回覆查詢稱，正籌備第二批包機接載其他仍留在武漢或湖北其他城市的港人，特別是有迫切需要回港的人，待安排確定後會盡快公布。

翻修加建 料4月增500多檢疫單位

食物及衛生局回覆查詢稱，現時3間檢疫中心鯉魚門公園及度假村、饒宗頤文化館翠雅山房及火炭駿洋村，分別有145、53和1056個單位，合計1254個，截至3月13日早上9時已使用513個。局方又稱，政府於4個地點透過翻修或加建工程，增加共約1100個單位，預計4月內完成3個地點的工程，提供500多個單位；而興建至少約600個檢疫單位的竹篙灣官地，首100個預計5月內完工，餘下約500個預計7月內完工。

工聯會：仍僅滯武漢周邊者受惠

工聯會鄧家彪稱，暫只知3月內會有第二批包機，若與上次一樣有4班機的話，僅能接載武漢周邊一兩個市的滯留港人。

他說現時當地緊急個案已由101宗增至158宗，有人「唔急等到急」，需咸寧市有最多緊急個案。他說，現時湖北部分地方開始放寬出行，各地有推出類似「荊易行」等可離開湖北的證件，愈來愈多求助人希望港府可幫助辦理，讓他們離開湖北。

明報記者

（抗疫新階段）