測量師：倘頂樓住戶嗅異味 暫勿開窗

專家檢視亨泰樓天台後，不排除「擾流效應」散播病毒，影響共用天井的高層單位。測量師何鉅業解釋，當自然風抵達建築物平面時，會因角度出現轉向，在天台位置，風會沿着建築物表面向下流，此時天台位置會產生漩渦，形成擾流效應這個自然的流體力學現象。

大風加強擾流效應

微風積聚下沉入單位

他續稱，在相對大風的情况下，會加強擾流效應，有可能令帶有病毒的空氣吹回單位內，而在相對微風的情况下，由通風管排出、帶有病毒的空氣，則有可能未能有效擴散而積聚，加上水氣較重而下沉，從而進入頂層單位內。

何鉅業又表示，根據《建築物條例》，要求渠管的通風管較大廈天台要高至少1米，但是否會構成傳播風險，亦要視乎風向等因素而定。如有頂樓住戶過去曾經聞到異味，對此可能的傳播方式有擔心，何鉅業建議他們暫時不要打開氣味來源位置的窗戶。

（抗疫新階段）