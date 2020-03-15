議員斥首現確診單位沒即檢查

居民憂蔓延 更憂愛犬染疫

大埔富亨區議員何偉霖指出，亨泰樓出現首兩宗確診後，房屋署人員曾到大廈其他單位視察，但沒進入最先確診夫婦的單位（3213）內了解；反而昨日港大微生物學系講座教授袁國勇視察後，就認為該單位的渠管不理想。他批評當該對夫婦確診後，當局沒有立即檢查單位，錯過阻止病毒蔓延機會。

居於中層13室的龔女士表示，十分擔心疫情在大廈內蔓延，唯有多用漂白水清潔家居、多用搓手液及減少外出，昨晚她到樓下用膳，說之後會立即回家。她說一旦被感染要留醫都沒有辦法，但最擔心家中3隻貴婦狗，「我自己入醫院無所謂，但好彩沒有放牠們出街，沒有用過升降機」；又稱自己沒有改動過單位廁所渠管，前日有人進入其單位視察喉管，並拍下一些照片，檢查約半小時後就說沒有問題。

根據房委會資料，富亨邨於1990至1991年入伙，屬租置屋邨，涉事的亨泰樓是Y四型。本報記者昨進入一個亨泰樓13室單位了解渠管情况，見到連接馬桶的渠管都是外露，不過，外露渠管範圍較青衣長康邨康美樓小。

（抗疫新階段）