涉網售口罩騙逾20萬 地產經紀被捕

逾120人受騙 入數後賣家失蹤

元朗警區刑事偵緝總督察葉文儀稱，早前接獲一宗涉及口罩騙案的舉報，稱有人在網上平台facebook、Instagram及Carousell聲稱有售日本製口罩，並提供銀行戶口、支付寶戶口或轉數快戶口供入帳，但買家入帳後，賣家即失去聯絡，買家未獲任何口罩。

警方各區其後再接獲超過120名受害人報案，涉款逾20萬元，最高金額一宗涉款2萬元，經調查相信為同一詐騙集團所為，遂調派元朗警區刑事調查隊第11隊成立專隊跟進，探員核對多個網上平台帳戶後鎖定一個銀行戶口，前日在大圍以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕22歲姓鄭男子，他報稱任見習地產經紀，昨日仍被扣查。

探員於鄭身上搜出多張銀行卡及一部手機，由於該批銀行卡的持卡人姓名每張不同，警方相信仍然有騙徒在逃。

警方展示的證物中，其中兩張銀行卡的持卡人為一名姓鄭男子。本報翻查資料，該男子的名字早前出現於由網民整合的懷疑口罩騙徒名單之中，他被指曾兜售日本製及泰國製口罩行騙。

（抗疫新階段）