旅行社推本地團救亡 稱旨在「有工開」

SARS後曾創佳績 康泰料今次反應一般

早在2003年SARS後首推本地團的康泰旅遊，當年曾創一日出逾百團佳績。康泰旅行社市場部經理方慧儀稱，早前配合政府防疫，故未推銷本地遊，但近日見不少市民到郊外行山，故推出8個本地團，包括小夏威夷徑、小白兔農莊、荔枝窩、黃石碼頭及塔門一天遊等，價格由約100元至近300元，公司會做好防疫，為團友探熱及派發口罩，並在旅遊車及船上放置搓手液。方慧儀說推本地遊旨在讓員工「有工開」，預期市民反應未必很踴躍，海島線及外島線或較受歡迎，因船上空氣較流通，旅行社包船亦較方便。

另外，她說會針對推廣一些未受疫情影響或入境未有限制的地方如越南、馬來西亞、柬埔寨、汶萊及緬甸等旅遊產品。

縱橫遊遠足團 收費300至1000元

縱橫遊常務董事袁振寧稱，明白市民擔心報團外遊隨時被別國隔離，又憂乘飛機時受感染，因此主力推出4個本地一天團，包括遠足西貢半島、梧桐寨、鳳凰山、龍脊等，價格由約300至1100元不等，3至4人報名亦成團；下周更首推兩日一夜及三日兩夜澳門團，團費約數百元。他說公司有200名員工及領隊，本月全部人放7至14日無薪假，推出本地團純屬「不想投降」。

永安旅遊亦推出180元的錦田有機菠蘿園入場套票，主打餵羊駝，並推出粉嶺士多啤梨園32元套票，另安排專船遊南丫島享用美食。

議員促航空公司退款港鐵減租

旅遊界立法會議員姚思榮說，當年SARS疫情完結時，旅行社推本地旅自救創佳績，但港人現時對疫情尚有顧慮，相信參加人數不如當年；但他指本地團收費數百元，一整團人收費或僅1萬元，不足以扭轉旅遊界困境，政府應促請航空公司退款、補貼業界員工開支，而機管局及港鐵應帶頭減租。

（抗疫新階段）