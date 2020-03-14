馬尼拉明封城 外傭中心今送菲傭來港

訓練中心關閉 400菲傭無法如期來港

在港工作16年的菲傭Bonita昨晚乘飛機由菲回港，她說馬尼拉的人亦因疫情很恐慌，另由於現在是學生畢業季節，很多在港工作的菲傭因不能回菲探望子女而感傷心。因「封城」提早返港的菲傭Estrella說，原留菲6周與家人相處，現只留了4周就返港。她說馬尼拉有人搶購食物，但她居於郊區，故沒太擔心。

得成女傭僱傭中心董事總經理廖翠蘭稱，在菲律賓有20至30名外傭已辦妥手續，將安排他們今天抵港，但當地女傭訓練中心已暫時關閉，有300至400名菲傭無法如期辦理證書及簽證，料短期內菲傭供應會減少。廖說近日生意額下降三成至四成，更有本港僱主解僱放假時堅持外出的外傭。

僱主擬送新到菲傭隔離14天

勞處：改住宿須處長同意

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱無法掌握菲律賓疫情，憂抵港的菲傭是「隱形病人」，建議港府安排初到港的菲傭到檢疫中心隔離14日。她又說，有僱主因家有初生嬰兒，欲安排即將來港的菲傭先到酒店隔離14天。

勞工處回覆稱，收到一宗僱主因應疫情欲安排外傭外宿的查詢，而根據「標準僱傭合約」，外傭在港獲聘用期間須在合約內訂明的僱主住址工作及居住，僱主和外傭須獲勞工處長事先同意，方可更改有關住宿安排。

（抗疫新階段）