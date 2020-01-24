昂坪360明起逢周五至周日重開 不設現場購票 每卡載客量減半

朝10午4營運 同行親友乘一卡

繼西九龍環球貿易廣場（ICC）天際100香港觀景台前日重新開放後，早於1月27日起暫停纜車服務的昂坪360，昨亦宣布逐步恢復運作，明天起至本月底首先恢復周五至周日的纜車服務，營運時間縮短為上午10時至下午4時，暫不設現場購票，乘客須於昂坪360官網預訂纜車車票，而復運首階段只安排同行親友乘搭同一車廂，每一車廂建議載客人數減半，至4至6人。

昂坪市集七成店營業

防疫方面，昂坪360會為每名乘客量體溫，並加闊東涌及昂坪月台的排隊空間，亦調節纜車車速，每組乘客下車後，清潔人員會以1比99漂白水清潔車廂。東涌票務處及昂坪市集多處將設酒精搓手液，月台出入口會放置消毒地墊，禮品店亦已增設多部空氣清新機。昂坪市集現有28間店舖，約六成至七成會開門營業，室內景點暫停開放。

至於本港兩個主題公園，海洋公園昨回應會繼續審視疫情及事態發展，包括各國對香港發出的旅遊警示、港府實施的抵港者檢疫或隔離安排、訪港旅客數量、口罩及防護裝備供應，以及社區對恢復社交和娛樂活動的考量，再釐定重開時間表。香港迪士尼樂園至截稿前未有回覆查詢。

澳門分階段復課 高中生先

另外，澳門政府昨公布分階段復課安排，本月30日高中畢業班學生可回校溫習，但非正式復課，他們於下月13日先復課；初中生於下月20日復課；小學四至六年級生下月27日復課；而幼兒園、小學一至三年級、特殊教育學校於5月4日復課。當局強調，因應疫情發展和衛生局的意見，有可能再作調整。

明報記者

（抗疫新階段）