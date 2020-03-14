《刺血針》：患者可排毒逾5周 中位數20天

撰寫報告的19名中國醫生，分析了191名武漢市肺科醫院及金銀潭醫院的患者醫療紀錄，其中54人死亡，137人已出院。研究人員發現，康復患者的病毒排毒期介乎8至37天，中位數20天，死亡患者則直至病亡仍可於其呼吸道檢測到病毒。相比之下，只有三分之一SARS患者在4周後仍檢到病毒，令人憂慮現時隔離14天或不足以避免病毒傳播。美國醫療專家阿古斯（David Agus）則認為，研究對了解出現病徵者的醫療過程非常重要，但仍有待確認，對於應否用來量化傳染期持謹慎態度。

學者稱未現病徵時播毒最強

另外，有比利時及荷蘭學者分析新加坡及天津傳播情况，推斷病毒開始複製但未出現病徵的階段或最具傳染。報告稱新加坡及天津的「世代間隔」，即一個人受感染後再傳播他人之間的時間，分別是5.2日及3.95日。研究員再按此計算，新加坡或有45%至84%個案是由未現病徵者傳染，天津則介乎65%至87%。有關研究結果意味若患者出現徵狀後才隔離，控制傳播效果或有限。報告周日上載到醫學研究論文預印本網站「medRxiv」。

（CBS/彭博社/衛報）

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