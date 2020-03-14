英國新政：咳嗽發燒須先自我隔離7天

警告數周後「最危險」

英國周四首次單日增逾100例，至昨日共有596人確診新型肺炎，累計10死。據英國政府的「冠狀病毒防疫作戰計劃」，防疫工作區分為4階段，包括圍堵（Contain）、延緩（Delay）、研究（Research）、緩和（Mitigate）。約翰遜周四下午在緊急應變小組（cobra）會議後宣布，當地防疫進入延緩階段。他警告：「最危險的時間點不是現在，而是數周之後。」他說，有人拿它與季節型流感相比並不正確，「由於缺乏免疫力，這個疾病更加危險」。

禁海外交流 未停課惹不滿

約翰遜宣布周五起禁學校辦海外交流教學。他說因確診人數快速增加，若能把高峰期延緩數周，英國公共衛生系統「國民保健服務」（NHS）到時將更強大。英國首席科學主任瓦蘭斯（Patrick Vallance）稱，推估英國真正感染人數在5000至1萬，現要延緩高峰期來到。英格蘭首席醫療主任惠蒂（Chris Whitty）說，政府措施已有效延緩病毒傳播，預計英國疫情會在10至14周內見頂。

不過，約翰遜沒宣布停課惹不滿，網上促停課的聯署昨日增至42萬。瓦蘭斯稱，兒童感染人數似乎比成人少，徵狀也較輕，並謂停課對社會衝擊很大，須有很強佐證支持。

（金融時報/BBC/中央社）

（抗疫新階段）