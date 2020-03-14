英國新政：咳嗽發燒須先自我隔離7天

【明報專訊】英國周四（12日）宣布進入防疫第二階段，民眾只要有持續咳嗽或發燒徵狀，毋須等待檢測，須先自我隔離7天。首相約翰遜（Boris Johnson）形容這是本世代最嚴重的公共衛生危機，民眾要有心理準備所愛的人可能會「先走一步」，但他未宣布停課，惹民眾不滿。
警告數周後「最危險」
英國周四首次單日增逾100例，至昨日共有596人確診新型肺炎，累計10死。據英國政府的「冠狀病毒防疫作戰計劃」，防疫工作區分為4階段，包括圍堵（Contain）、延緩（Delay）、研究（Research）、緩和（Mitigate）。約翰遜周四下午在緊急應變小組（cobra）會議後宣布，當地防疫進入延緩階段。他警告：「最危險的時間點不是現在，而是數周之後。」他說，有人拿它與季節型流感相比並不正確，「由於缺乏免疫力，這個疾病更加危險」。
禁海外交流 未停課惹不滿
約翰遜宣布周五起禁學校辦海外交流教學。他說因確診人數快速增加，若能把高峰期延緩數周，英國公共衛生系統「國民保健服務」（NHS）到時將更強大。英國首席科學主任瓦蘭斯（Patrick Vallance）稱，推估英國真正感染人數在5000至1萬，現要延緩高峰期來到。英格蘭首席醫療主任惠蒂（Chris Whitty）說，政府措施已有效延緩病毒傳播，預計英國疫情會在10至14周內見頂。
不過，約翰遜沒宣布停課惹不滿，網上促停課的聯署昨日增至42萬。瓦蘭斯稱，兒童感染人數似乎比成人少，徵狀也較輕，並謂停課對社會衝擊很大，須有很強佐證支持。