憂須隔離 留英生假期不返港

戴口罩者不多 一個20元

現於倫敦政治經濟學院修讀公共政策及行政碩士課程的梁先生表示，今年1月已買機票，計劃復活節假回港，但近日疫情急速變化，擔心返港或須隔離，甚至英國封關，無法如期於5、6月參與考試，故決定不回港。他又說當地戴口罩的人不多，供應亦少，即使有口罩賣，每個約20港元，幸他修讀的學科有兩項課程於下周轉為網上教學，可減外出。

在英國布里斯托大學修讀公共政策碩士課程的陳先生說，前日校方向學生發電郵稱有學生確診，認為屬低風險，但昨有學生聯署要求校方停課，暫未知餘下課程會否受影響。他原本計劃今年5月返港做論文訪問，惟擔心檢疫政策有變，取消返港，會改為網上訪問。

正在瑞典隆德大學讀碩士的曾先生亦無打算回港，亦不太擔心染病。他說，當地無特別防疫措施，但1月中起藥房已無口罩賣，他現有的兩個口罩也是台灣朋友贈送，故出門都無特意戴口罩，僅能採取「瑞典式隔離」，盡量少與人接觸，如不用上學，全日只會到超市買日用品，整天可能只見10人，感染風險偏低。

在日本工作假期的陳小姐現於京都，家人都着她回港。她說會留意日本疫情，若嚴重至每日增100宗確診，就會決定回港。

（抗疫新階段）