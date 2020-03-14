東院被指用未註冊抗生素 醫局：按指引採購藥物

文件稱原藥缺貨 內地藥過渡

有傳媒引述東區醫院一份3月6日的內部文件，稱一款注射用的抗生素「Tazocin」因供應問題暫時短缺，需改用生產自山東、「瑞陽製藥」藥廠製造的同一款抗生素作過渡性質。文件又顯示藥物未在香港註冊，包裝盒上有「淘寶」查詢條碼。

醫院藥劑師學會長崔俊明相信，該抗生素常用於由細菌引起的中度至嚴重肺炎，出現短缺與合約中的印度廠商供貨有問題及全球原料短缺有關，即使內地藥物也要出示品質測試的有效文件，他說過往也有同類情况，做法屬暫時應急處理。

醫管局發言人表示，品質及安全是公立醫院採購藥物的首要考慮，一直按世衛、世界貿易組織及衛生署的規定及指引，透過公平、嚴謹的藥物採購機制引入藥物，並得到衛生署同意。因個別藥物出現未能預計的供應問題，假如沒其他選擇，公立醫院會進口未經香港註冊的藥物。

發言人續稱，如藥物印上非英語的藥物標籤，藥劑部會因應實際情况提供所需信息，確保用藥正確。另網上帖文中所指藥物，並非用作治療新型冠狀病毒。

（抗疫新階段）