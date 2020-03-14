認未料全球缺裝備 專員24小時採購 美限N95出口 醫局研購內地貨

明報記者

內地去年12月31日公布武漢爆發不明肺炎，高拔陞稱一知道消息即點算藥物、隔離病房、財政資源和員工防疫培訓是否足夠，很早開始準備，但「完全無想像過全球（保護裝備）供應停頓情况，估不到就是估不到」，又試過有貨裝上船付運後被叫回頭無法抵港，現已有專員24小時工作，嘗試向全球不同地方採購，盡可能增加存量，他說試過有美洲的貨物要在一兩小時內決定下單。

高透露，醫管局防護面罩存量曾跌至「接近無」，理工大學為醫管局製造的面罩來得及時，現主要依賴理大供應；N95則從美國進口，但當地實施出口限制，不排除轉向歐洲甚至內地採購替代品，又期望內地復工後可紓緩供應緊張。

屢降安全標準 稱早期需「多做」

醫管局昨公布，現有2500萬個外科口罩，相信可用約兩個月；N95則有120萬個，料可用約一個月，保護衣和面罩則分別有260萬和200萬個。醫管局現有30萬劑病毒測試試劑，高拔陞相信足夠應付未來10個月疫情；而醫管局有20多部「人工肺」，相信亦足夠。

醫管局被批評多次調低保護裝備使用標準、在安全性上妥協，造成前線醫護擔憂。高拔陞說，「明白同事感不開心，今日這樣，明日這樣，哪會記得？而且易出錯。」他解釋，早期對此病認識不多，可能需要「做多好多嘢」，其後知絕大部分患者徵狀輕微，「像你和我一樣，行行企企，按按手機，對這些病人你不預期要用防水衣物，所以調節指引，但會留有空間預同事臨牀上判斷，如遇又屙又嘔的病人當然要穿防水衣」。他續說，「世衛指引亦無指明照顧確診者時需要戴N95，但習慣了的文化亦不好隨便改……現階段我們不想再改指引，目前仍能處理，但我不能排除。」

擬疫情穩定後恢復內窺鏡檢查

防護裝備緊絀下要大削非緊急服務，高拔陞指出，約五至六成預約手術和內窺鏡檢查暫停。他說短期內疫情不會完，但不能長時間維持低服務量，正考慮疫情趨穩定時先恢復不用N95的手術和診斷性內窺鏡檢查；但若裝備供應更嚴峻，則進一步減服務。

醫協促勿倚賴外地 批指引欠諮詢

公共醫療醫生協會會長馬仲儀批評不應再倚賴從外地進口，又對「國貨」存憂慮，促從本地廠商入手確保在本地獲足夠供應。她稱局方預計前線遇到很穩定的病人而不需要高級別裝備，但現實是醫護這分鐘在處理穩定病人，下一分鐘可能已要處理又屙又嘔、需供氧的嚴重病人，中間沒換衣物時間，正是醫護最擔心的地方，指引之外必須有空間讓醫護臨牀判斷。

馬又斥醫管局在推出各項指引前未有充分諮詢和溝通，而是要醫護「硬食」令前線反感，更造成中層人員要前線重用N95等誤會，促局方改善溝通。

（抗疫新階段）