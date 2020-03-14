中風長卧牀 佛堂群組八旬翁成第4死

家屬拒插喉 僅正壓供氧

醫管局昨公布，80歲確診老翁昨早10時半在東區醫院離世。他與76歲太太（第74宗確診）住在北角佛堂福慧精舍所在的美輪大廈，他自上月25日出現病徵，同日入院。其妻每日會到「福慧精舍」佛堂，但他則沒到過佛堂。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，死者本身有高血壓，曾經中風及患小兒麻痺症，需長時間臥牀，入院後曾接受蛋白酶抑制劑、利巴韋林和干擾素3種抗病毒藥治療，上周檢查發現其肺「花得很厲害」，至上周五血含氧量下跌，需要使用正壓呼吸機協助呼吸，本周三病情一度改善，但肺功能再轉差，至昨日離世。

醫局：確定因肺炎亡 未交死因庭

劉家獻說，死者情况一路轉差，而不是突然轉差，其家屬憂老翁辛苦，不同意插喉，故用正壓呼吸器，以正壓供氧氣入肺。至於為何無將個案轉交死因庭，劉稱死者住院一段時間，醫生確定他死於肺炎，如醫生臨牀判斷知道死因就不需轉介死因庭。

本港累計增至4宗死亡個案，以昨早共132宗確診計算，即3%患者死亡。4名死者年齡介乎39至80歲，3男1女，除昨新增一宗，其餘3人都有糖尿病。劉家獻引述有研究指出，有心血管病、高血壓、慢性呼吸系統病、癌症等患者死亡風險較高，年長男性亦高危，目前4宗死亡個案有3名男性，3人年紀大，與報告結果脗合。

（抗疫新階段）