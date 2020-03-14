昨增6宗5歐美返港 前後5人涉倫敦國泰機

5人不同日乘CX250

國泰：同編號不同客機

昨日新增的其中一宗確診是67歲居住大埔林村梧桐寨的男商人，他於2月27日至3月8日到英國，3月8日乘坐CX250頭等艙回港。對於早前另一班CX250有5人確診，張竹君說，每知道有航班有確診病人，都會通知航空公司大清洗及消毒。她又稱，從流行病學上看，會留意確診者去過的地方，「英國可能也有疫情，可能從那邊回來，容易感染」，故未能確定昨日確診者是從飛機上還是在倫敦時感染。

張竹君：未確定在英或飛機感染

另外，確診國泰空中服務員於3月8日在西班牙馬德里返港的CX320經濟艙執勤；而前日一名31歲男確診者在3月8日乘國泰CX930由馬尼拉抵港。張竹君說正追蹤這兩航班確診者的密切接觸者，CX320追蹤到16人，3個人不在港，12人入檢疫中心，1人入院；而追蹤的空中服務員，1個不在港，而11名在港的人中，10人已入檢疫中心，1人在醫院。至於昨確診的30歲歐遊女子，曾於3月5日乘搭土耳其航空TK1828及TK70回港。翻查資料，埃及團確診群組同樣是乘搭TK70，於3月7日從伊斯坦堡爾回港。

（抗疫新階段）