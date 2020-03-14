倫敦返港男嬰確診 暫處方退燒藥 外公亦染疫 連父母四口中招

本港最年幼個案 與母同病房隔離

本港昨增6宗確診，確診及疑似個案累計升至138宗。新確診的男嬰情况穩定，他隨父母乘國泰CX250航班由倫敦返港，該班機累計5人染疫。男嬰在本月12日起流鼻水，被送往瑪嘉烈醫院治療後，出現輕微發燒，獲處方撲熱息痛（Paracetamol），沒用抗病毒藥，由兒科及傳染病醫生治療。據悉，男嬰沒肺花，與母親在同一病房隔離治療。另外，男嬰的外公沒有病徵，透過深喉唾液測試確診。

醫局定兒童用藥指引 12歲以下不用抗病毒藥

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，醫管局中央傳染病委員會昨就兒童用藥發指引，局方以12歲劃分，如12歲以下兒童病徵輕微，盡量不處方抗病毒藥；如情况嚴重或12歲以上，會按臨牀需要處方蛋白酶抑制劑及干擾素，劑量視乎體重及病情。醫管局會為病徵輕微者提供支援治療，如血含氧量下降，會供氧；發燒處方撲熱息痛；流鼻水會提供收鼻水藥；咳會開止咳藥；細菌感染則處方抗生素等。

有知情醫生解釋，有關指引主要參考內地案例，但兒童患者比例不高，以12歲劃分並非「科學化的方法」，一般12歲兒童的身體情况開始接近成人。對於為何兒童藥物組合刪去用於成人的利巴韋林，他說SARS時曾處方利巴韋林，但愈來愈多證明顯示該藥「未必有用」，既然沒特別好處，故不列入兒童用藥指引。

除上述兩宗新增確診，其餘4宗新增確診均曾到歐美。當中居於大埔林村梧桐寨的67歲男商人在3月8日乘CX250頭等艙到港，9日到北角英皇道625號辦公室上班，與8名同事開會，10日發燒咳嗽。

兩歐遊女美探親男確診

另一名30歲女子居住上環順景雅庭，2月10日至26日到希臘，26日至27日在英國倫敦，27日至3月5日到法國巴黎，5日乘土耳其航空TK1828及TK70航班返港。 她在8日與朋友到清水灣行山，當晚發燒及疲累。

至於居住赤柱大街的61歲確診男子，在2月27日至3月10日到美國科羅拉多州探親，居住在親戚家中。他於3月7日咳嗽、喉嚨痛，有親人亦不適，10日經日本乘坐全日空航班NH811回港，再乘機場快線及城巴260線回家，當晚到赤柱大街私家診所求醫，其深喉唾液樣本送私家化驗所，昨病毒測試呈陽性及確診。

此外，一名54歲女子曾於2月13日至3月8日到法國及摩洛哥，在3月6日咳嗽，昨日確診。博愛醫院一名護士於2月29日由倫敦返港，3月1日抵港，在2日至12日於該院外科混合病房工作，沒接觸過懷疑或確診病人。該護士本月12日晚出現發燒及上呼吸道感染病徵，到該院急症室求診，入隔離病房及接受病毒測試，昨早一個樣本呈「極弱陽性」，再取樣本送衛生署化驗則呈陰性。劉家獻指任何測試都不會100%準確，結果受抽取過程、樣本位置及敏感度影響。

明報記者

（抗疫新階段）