在英港留學生現病徵 求診無門

葛珮帆：聯絡駐英使館港府 「唔係好幫到手」

立法會議員葛珮帆昨表示接獲一名母親求助，其在倫敦留學的兒子逾一周前出現感冒病徵，懷疑染新冠病毒，但英國當局只為與確診者親密接觸的人測試，他只能在家隔離。

葛珮帆表示，該名港人同住的女友有老師其後確診，女友亦現病徵，他致電私家診所卻被拒診，之後致電當地專線求助，逾一周未獲回覆，大感徬徨。葛說二人最初只有普通感冒病徵，後來出現暈眩及肚瀉，憂健康轉差。葛表示已聯絡港府及中國駐英國大使館提供協助，「但都唔係好幫到手，只係多咗個聯絡方法，港府應繼續想辦法，幫助有需要協助的留學生」。

入境處昨表示，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館了解情况，並提供適切意見及協助。統計處去年公布，過去5年在外地修讀課程的50歲以下港人有5.8萬。

葉建源：學生應當機立斷回港

立法會議員葉建源表示，開始有個別留學生聯絡他，了解有關外地爆疫回港的情况，認為政府現階段未需要派包機接回學生，因數量太大。他又說難以預計各國隔離政策何時改變，學生若非打算長留歐美，就應「當機立斷」，趁現時仍有航班及未有檢疫措施盡快回港。

大學籲交流生回港

面對歐美疫情，本地大學開始召身處海外的學生回港。港大醫學院昨於facebook發帖，呼籲正在外地參與學習活動的學生認真考慮回港，如決定回港應盡快起程。據了解，港大現時約有200名醫科生在海外交流或受訓。

科大表示已暫停多個受疫情影響地區的學生交流計劃，並安排學生盡快回港。浸大稱有交換生在英美等多國交流，部分大學已轉為網上授課，或延遲開學。嶺大表示有學生在英美及德國等地交流，會為學生提供協助。理大表示已停止安排學生在紅色外遊警示生效的地方交流。中大表示該校與參與「學生交換計劃」的海外合作伙伴院校就疫情發展保持緊密聯繫，並作適切安排。

GES環城海外升學中心資深顧問繆敏鶯表示，近日有英國大學轉為網上教學，而英國的學校在3月尾開始休假至復活節後再開學，故有學校選擇提早休假，亦有香港學生趁休假回港。創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯說，每年有逾5000名香港學生到英國留學，昨收到4、5宗查詢，多為家長及在英國寄宿的中學生查詢回港安排。

（抗疫新階段）