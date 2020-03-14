港人西班牙趕回避檢疫：當地少人戴口罩

稱德防疫意識較好 五分一外國人戴罩

從事飲食業的宋先生從西班牙馬德里回港，中途於德國法蘭克福轉機。他到馬德里公幹及旅遊，原定兩周後回港，惟得知港府將實施檢疫措施，馬德里又傳即將「封城」，故與8歲女兒提早回港。他稱當地人防疫意識較低，普遍沒戴口罩，數日前才開始停課，又說當地早前仍然舉辦婦女節遊行，更有官員公開呼籲民眾參與，最後有當地人參與遊行後確診。

據他觀察，他認為德國防疫意識較高，「每5個人（外國人）就有一個戴口罩」，較西班牙多。他認為香港人有面對疫症的經驗，「一向都小心」，他於西班牙的餐廳亦有要求顧客入座前量體溫及以酒精搓手消毒。

家住德國的許先生表示，因妻子在港，他原定下月2日回來，因不想隔離，特意提早昨日抵港。他稱德國現時「無咁緊張」，他家住科隆附近，屬抵港後要強制檢疫的州份，但他認為該區疫情並不嚴重，有些疫情嚴重的區則十分緊張，市民足不出戶。他說昨日回港的航班比平常滿，機上沒人咳嗽及打噴嚏，故他沒戴口罩。他稱自己不太擔心疫情，「小心啲就得啦」。

（抗疫新階段）