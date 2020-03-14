神根國抵港須檢疫 不包英恐漏網 檢疫中心不足 韓國北海道到港改家居隔離

政府昨晚公布，對神根地區，即法國、德國、荷蘭等26個歐洲國家發紅色外遊警示，亦會在現時對埃及的紅色警示下（2014年8因當地局勢動盪所發），提醒公眾有關疫情風險。

涉歐洲26國 亦發紅色旅警籲避往

衛生署昨表示，下周二起，曾到神根地區者抵港後要強制家居檢疫。另外，早前公布韓國、北海道、意大利和西班牙等地抵港者，須強制進入檢疫中心的政策會調整，因檢疫設施有限，調鬆至家居檢疫。政府發言人稱，是次調鬆檢疫措施，主要是考慮政策一致性和檢疫中心供應，並基於科學作決定；但從意大利羅馬涅、倫巴第及威尼托，和韓國大邱及慶尚北道等地區抵港者，仍要到檢疫中心隔離。

擴大後的檢疫措施無覆蓋英美，衛署表示英美近日個案正上升，提醒在歐美留學的學生若計劃返港，應盡快啟程，稱會因應疫情發展，適時調節檢疫措施。

歐盟駐港辦公室發言人表示，歐盟與香港在疫情初期已有恒常聯絡，雙方會繼續努力減低疫情大流行對貿易關係的影響。

何栢良促包英：慢一日確診可增三成

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨晨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問表示，14天內曾到歐洲者都應檢疫14天，尤其英國，「英國或倫敦會不會其實有很多個案呢？他們化驗未追得上，所以我們未能掌握呢？」他說若不馬上落實英國抵港者檢疫，未來一兩周有大量當地留學港人湧回來時，有可能出現新一輪確診；過往有科學模型統計，相關檢疫措施慢一日，可令最終確診個案增三成。他說考慮到檢疫中心剩餘承載量不多，可在酒店或家居檢疫，但政府應嚴格檢控違反檢疫令者。

議員倡按檢疫單位量彈性增檢疫國

立法會議員陳凱欣稱英國與香港往來頻繁，不明白政府為何讓英國成為「漏網之魚」。她亦認為家居隔離始終較進入檢疫中心「低一級」，政府可先視乎單位數量，彈性增加更多國家的抵港者進入檢疫中心。她擔心若政府沒堵塞漏洞，可能有第二波爆發，香港醫療機構或未能承擔。

政府消息人士表示，不排除會按英美疫情趨勢，對從該地回港者作檢疫要求，但暫時數據上未反映，政府會密切留意。

現時檢疫中心包括鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房和火炭駿洋邨；據立法會文件，截至3月9日上午9時，3個檢疫中心共1254個單位中，479個正使用。另麥理浩夫人度假村等4個營地約1000個牀位，至3月12日有369人正在檢疫營接受強制檢疫。

明報記者

（抗疫新階段）

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