內地生須檢疫 無法應考DSE 保安局無酌情 拒延逗留期

梁美芬：有人欲先赴金邊 盼順利入境應考

經民聯立法會議員梁美芬稱，接獲40多個內地學生求助，稱其入境香港簽注僅得14日，完成14日強制檢疫後無法應考DSE。梁稱，該批考生願意接受檢疫，認為教育局及保安局應行使酌情權延長他們的逗留期。她得悉有考生欲先赴金邊再來港，期望可順利入境應考。

保安局回覆，如抵港者所持簽證或簽注的逗留期限，因要接受強制檢疫而不足以讓其進行原擬來港目的，將不會獲准入境；經諮詢相關政策局後，如內地考生所持簽注的逗留期限為14天，將按上述安排處理。教育局回覆指，非本地考生必須自行處理出入境的事宜，又稱如果考生居於內地，必須符合14天的強制檢疫要求，沒有任何發燒或急性呼吸道感染徵狀才能到試場參加文憑試。

葉建源促港府助滯鄂考生返港

政府上周四安排首批專機接載湖北港人，一名DSE考生因未能通過體溫測試未能上機。教育界立法會議員葉建源昨表示，該考生當日已被送往當地醫院隔離14天，料下周四（19日）才可完成隔離，而考生回港後亦要檢疫14天，葉建源表示，該考生有可能錯過部分考試，已向政制及內地事務局反映，冀協助考生盡快返港。政制及內地事務局表示，駐武漢辦會繼續與該考生保持聯繫，提供協助，局方會盡快公布第二批包機的安排。

教局：如缺席考試 最高評估成績為5級

教育局回覆，學校考生如因健康問題未能來港接受強制檢疫而缺席考試，可通過學校向考評局申請評估成績，鑑於今年特別情况，評估最高可達的級數由以往的第4級改為第5級。

（抗疫新階段）