周巧兒家犬血清陰性 兩者病毒基因相似

漁護署發言人昨表示，署方聯同港大公共衛生學院為狗及其密切接觸確診者體內的病毒進行基因排序，結果顯示兩者的基因排序非常相似，顯示病毒很可能由確診者傳染狗。

此外，漁護署自2月26日至3月9日，先後5次取樣為松鼠狗測試病毒，當中3次測試口腔及鼻腔樣本呈弱陽性，包括3月9號最新的測試結果；另有兩次只有鼻腔樣本呈弱陽性。署方於3月3日為狗做血清測試，結果呈陰性。發言人表示，結果代表狗的免疫系統沒有強度免疫反應，亦顯示現階段血液內抗體不足以被測量。

漁署：陰性不代表沒感染 再測試

發言人續稱，血清測試呈陰性不代表狗沒感染病毒，以往人類感染其他冠狀病毒，如沒有病徵或輕微，未必產生抗體；身體一般需要14日或以上才有足夠抗體被測量，故早期感染的測試結果或呈陰性，會再為狗抽血做進一步測試。

松鼠狗目前沒有任何與感染該病毒相關的病徵，正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫；漁護署會為其進行反覆測試，待測試結果呈陰性才會交還狗主。

（抗疫新階段）