泰11人群組確診 曾與港人共用酒杯同吸一支煙

張竹君：香港確診者沒去過泰國

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到相關報道，但香港確診者沒去過泰國，中心已去信泰國當局當局了解。

據《曼谷郵報》及《泰國世界日報》報道，是次為泰國首次出現群組感染個案。蘇坤表示，該名香港遊客在上月21日到泰國旅遊，於25日出現發燒、頭痛及咳嗽等徵狀。雖然感到不適，這名香港人仍在2月27日和29日與15個泰國朋友聚會。其後在3月4日，參加過聚會的其中11人陸續出現呼吸系統疾病症狀，到醫院求醫，接受新型冠狀病毒檢測後確診。報道又引述蘇坤稱，確診11人年齡25至38歲，均與該香港遊客共用過酒杯、吸過同一支煙，另外沒確診的4人則因為沒與他們共同抽煙、喝酒，而沒被感染，這名港人亦已返港。

另外，泰國駐港總領事館昨發出通告，由昨日起，包括香港和澳門在內，所有入境者在預辦登機時，需出示登機前48小時簽發的醫療證明及化驗結果報告，以證明沒有患新型冠狀病毒，否則不可上機；抵達泰國後如沒有病徵，必須自我隔離最多14天。

赴泰登機前須出示10萬美元醫保

國泰航空、泰國航空、香港航空等亦公布泰國入境新規定，除上述文件，預辦登機前也必須出示不少於10萬美元保額的醫療保險文件，獲發登機證後，需填寫2015年泰國傳染病法案下的T8表格，抵達泰國後交給機場的傳染病控制官員。

（抗疫新階段）