食衛局籲避正日掃墓 免聚人流倡網上拜山

籲清明前後兩星期拜祭

徐德義昨日呼籲市民避免清明節正日，於人多高峰時段拜祭，「可分散前後兩個星期，甚至離開清明節更遠時間」。他又提醒有意回內地祭祖的市民，回港後需接受強制檢疫。他建議市民可使用「無盡思念」網站（www.memorial.gov.hk）或流動應用程式。

過往清明節前後的周末，不同墳場及骨灰龕場都會水泄不通。今年不同骨灰龕場或墳場都有特別加強衛生防控措施。早前一度關閉的圓玄學院本周一有限度重開，到訪圓玄學院的善信必須佩戴口罩，並按工作人員指示於入口處接受體溫檢測，圓玄學院亦準備了消毒搓手液給善信使用。

東華義莊：拜祭者須量體溫戴口罩

圓玄學院副主席湯修齊表示，「根據中國傳統信仰，善男信女敬天祭祖、心誠則靈，不一定要在特別節令或日子前往拜祭」，呼籲孝子賢孫可選擇清明節後數星期的周末周日拜祭。

華人永遠墳場管理委員會（華永會）亦建議市民盡量減少親友聚集，及避免於清明節正日、其前後的周末及繁忙時段（上午10時至下午2時）掃墓；建議市民進入墳場時戴上口罩。職員亦會密切留意墳場內人流作出呼籲及疏導，以減低人流聚集。

東華義莊一如往年安排，設每年清明節及重陽節的各前後3日為預約拜祭時段，只限已預約拜祭者入場。東華義莊亦要求拜祭者必須戴口罩，亦會為進場者檢查體溫。

明報記者

（抗疫新階段）