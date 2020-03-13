保險界：旅保取決旅警 影響不大

香港保險業總工會理事長馮志遠稱，旅遊保險一般不會保障因限制入境而取消行程的損失，即若海外因疫情對港「封關」，市民被拒入境，則不在旅遊保障範圍之內。他指出，世衛雖把病毒列為「全球大流行」，但不會直接影響保險公司取消旅程保障，還需視乎港府有否對當地發出旅遊警示。他又說，因疫情發展難測，若市民需買旅保，宜找中介先了解保單細節，避免貪方便選擇網上只需數個步驟便可購買的旅保。

疫情蔓延各地，對商界及物流業均有影響。香港中華廠商聯合會行政總裁楊立門稱，疫情於各地爆發，多國漸悉疫情嚴重，人民外出及消費意欲大減，廠商生意「自然插水」。他說，現時海外疫情漸趨嚴峻，港人亦有不少海外廠房，如其他國家因疫情須停工，會損失慘重。

物流業：全球供應鏈亂晒籠

香港貨運物流業協會主席胡百浠稱，「全球大流行」對物流業影響需視乎其他國家相應政策，「會不會封關，封關又會不會封貨運？」他說，現時「全世界供應鏈都亂晒大籠」，如有國家封關，貨物或需轉運不同國家，加重貨運成本，最後受害的或會是消費者。

（抗疫新階段）