SARS抗疫醫生：早宣布 可加快疫苗研發

該名處理過本港SARS及人類豬流感爆發的醫生表示，武漢1月中下旬爆疫已屬地區性大流行，加上武漢人口多，與內地各城市及世界各地的交通來往頻繁，相信世衛的專家有能力預測病毒的傳播範圍及速度，惟「專家太過保守、考慮太多，一旦涉及政治考慮就會站不住腳」。

「專家太保守 涉政治考慮站不住腳」

他認為，世衛應於1月中下旬武漢疫情嚴峻時宣布「pandemic in pending（即將進入大流行）」，讓世界各地調動資源抗疫，包括增加醫療設施、購買裝備等，亦能促使藥廠加快生產疫苗及抗病毒藥。他指出，本港要繼續圍堵策略，直至有效疫苗及藥物出現，若世衛早前能宣布大流行，可縮短「守城」的時間。

對於一旦本港進入大流行，他表示，港府應對大流行的策略包括借用社區會堂或學校設置「臨時醫院」，讓病徵輕微患者在該處接受治療，有醫護照顧；但是否啓用要視乎醫院負荷及社區爆發情况。

許樹昌：港控疫早幾步 暫應續圍堵

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，香港已做了所有可做措施，只是要擴大檢測輕症，應在4周前在普通科門診及私家診所加強化驗，但當時沒做到，現必須擴大化驗。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港控疫策略比世衛宣布大流行早了幾步，目前只需繼續沿用圍堵（containment）策略，及早找出患者治療及隔離，避免大型聚會等，直至本港個案「周街都是」才放棄，改為緩解（mitigation）策略，屆時病徵輕微患者不需入院治療；或更改治療方案，不需對輕微患者處方抗病毒藥物。

防護中心：仍有輸入反映未受控

衛生防護中心總監黃加慶表示，世衛宣布大流行對本港預防工作不會有大影響及改變，「香港未必一定用圍堵（策略）般黑白分明」，但很大程度策略都是繼續盡早找出個案、追蹤、隔離患者及密切接觸者等。他說本港雖然間中沒新增個案，但近日仍有新增輸入個案，反映本港疫情未受控。

袁國勇日前建議28日內無源頭不明的本地個案，中學及大學可優先復課。黃加慶指出，本港自2月28日起至昨日，已是第13天沒有源頭不明個案出現，涉事患者為當日病發、現已離世的76歲女子（第99宗）。

（抗疫新階段）