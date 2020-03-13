「大流行」無法律意義 譚德塞：盼各國加倍努力 指世衛宣布遲 專家憂礙貧區防疫

譚德塞：「遏疫改為減輕影響」想法錯誤

世衛稱目前全球有逾12萬宗確診病例，涉及118個國家或地區，中國境外病例接近兩周前的13倍。衛生專家普遍認為，疫情演變成大流行即意味遏制病毒蔓延無效，各國應將目標改為減低影響，如讓醫院準備好接收大批患者或儲備物資等。惟譚德塞昨表示，將疫情稱為大流行是希望各國加倍努力控制疫情，又形容這是「可以控制的大流行」。他說「各國應從遏制疫情改為減輕影響」這個想法錯誤而危險，又批評有國家沒以足夠的政治承諾應對今次威脅。

美國喬治城大學公共衛生法律教授戈斯坦（Lawrence O. Gostin）上月底向本報指出，2005年的《國際衛生條例》賦予世衛權力頒布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），但它沒權力「宣布」疫症為大流行，故此舉實際上無法律意義。

世衛周三亦謂不會改變其對病毒風險的評估，其緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）稱，今次宣布旨在「激勵全球抗疫」。美國、澳洲及歐盟等早於上月底已開始制定措施應對大流行。

巴西批太慢 影響抗疫方針

港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，領袖應高瞻遠矚，但世衛相對遲了宣布國際公共衛生緊急事件及大流行，這會被視為不符公眾期望，亦可能影響貧窮地區防控疫情。在有52宗確診個案的巴西，衛生部長曼代塔（Luiz Henrique Mandetta）斥世衛的宣布來得太慢，影響該國抗疫方針，又稱若世衛更早呼籲，全球病例或會更少。

港大公共衛生學院病毒學講座教授裴偉士稱，新型冠狀病毒數周前已跨洲、跨國傳播，已符「全球大流行」定義。被問到世衛前日才正式宣布是否太遲，他未有正面回應，稱世衛做這決定是要經過非常審慎考慮，亦要避免公眾恐慌，正式宣布大流行是為了警告所有國家必須認真看待疫情。

世衛2009年宣布豬流感屬大流行，但最終因疫情輕微而被批反應過度，造成恐慌。譚德塞指出，此前從未有冠狀病毒引發的大流行。有專家提醒大流行是指疫情在地理上廣泛傳播，不代表傳染病本身的嚴重程度。

明報記者

（抗疫新階段）