醫局專家：病發5至7天體內病毒最多

稱全民戴口罩有效預防

瑪嘉烈醫院深切治療部主管蘇栩頎表示，截至上周，109名患者中有12人要入深切治療部，嚴重比例為11%，這與世衛公布的重症比例相若。蘇又稱，重症患者由入院到入深切治療部日期中位數為3日，暫無病人要用人工肺，但有一人多重器官衰竭身亡，亦最少有3名一度入深切治療部的患者出院。

醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢表示，2003年的SARS病人在發病第10日的病毒量最高，而新型冠狀病毒發病首5至7日病毒量最高，其後慢慢下跌，故未入院前有可能在社區傳播，認為全民戴口罩是有效預防方法。

曾德賢說，現會按病人情况混合用蛋白酶抑制劑、利巴韋林和B型干擾素，經驗所看這組合無大問題，病人用藥後病毒量持續下降，但蛋白酶抑制劑可致肝酵素上升，瑪嘉烈醫院有兩名病人因此停藥。瑪嘉烈首26名病人中，5人無肺花和病徵輕微，毋須使用抗病毒藥物也能康復。

本港中度至嚴重確診者將試用伊波拉藥「瑞德西韋」，曾德賢表示，此藥是針劑並有刺激性，約22%病人注射後出現血管發炎副作用，亦分別有患者嘔吐、頭痛，或肝酵素升3至5倍影響肝功能。他說，如患者本身有肝病或不能用此藥，病人要簽同意書才能參加臨牀測試，如肝酵素升等會停藥。

注射瑞德西韋 22%病人血管發炎

曾德賢又說，外國有細胞研究指出，預先使用瑞德西韋有助預防感染中東呼吸綜合症，但能否將瑞德西韋用作預防藥物仍未有足夠臨牀證據，而此藥有一定副作用，未必能作預防。

（抗疫新階段）