有康復者肺功能減兩三成 走路氣喘 長遠影響未明 專家籲多運動

有康復患者透過醫管局向傳媒表示，患病起初連續發燒5天，曾發燒至39度，有咳嗽和呼吸困難，接受藥物治療後身體狀况已回復正常，出院後亦有游水、跑步等以加強心肺功能，並繼續保持個人衛生。醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢表示，有康復者任職的公司仍不想他上班，着他在家休息，亦有康復者憂被標籤，呼籲外界不要標籤他們。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日有8人出院，累計75人出院，其中第24宗的65歲女子及第58宗的69歲男子，入院後獲處方利巴韋林及蛋白酶抑制劑，其後血液含氧量下跌，加大氧氣也無法維持正常水平，轉送深切治療部。女患者入院時兩邊肺花，到深切治療部需插喉及用呼吸機，有細菌入血及需強心針。該男患者本身患高血壓及糖尿病，轉至深切治療部後不需插喉。

全數患者肺發炎如「磨砂玻璃」

同時，醫管局昨公布部分患者臨牀情况，瑪嘉烈醫院早前為9名患者作胸肺X光檢查，當中100%出現「磨砂玻璃」發炎迹象，全部人多肺葉受影響，「白肺」集中在肺葉周邊，77.8%人肺部有濃厚炎症。醫管局亦發現病人血液中「乳酸脫氫酶（LDH）」指數與這病的活躍程度相關，即當病情嚴重時LDH就愈高。

瑪嘉烈醫院傳染病中心亦分析了首批10多名出院康復者資料，部分人肺部受破壞較嚴重，有纖維化現象；有康復者肺功能減兩三成；另有兩三人反映生活受影響，包括走路感氣喘、未能如常做運動等。

曾德賢表示，SARS康復者都有肺部受嚴重破壞、肺功能較差情况，會讓新型冠狀病毒患者覆診時接受肺功能和影響檢查，亦會安排物理治療，並建議病人多做肺部擴張運動，相信有助改善肺功能；感染新型冠狀病毒對康復者長遠的肺功能影響，目前仍未清晰。

對於外地有病人出院後再呈陽性，曾德賢說香港病毒檢測的敏感度很高，無論是活還是已死的病毒都能測出，早前從部分確診患者鼻腔抽取20多個樣本嘗試培植病毒，但無一個樣本能培植，認為反映部分病毒陽性樣本中可能只有病毒的「屍體」，而非有活病毒，亦解釋了為何部分病人留醫約一個月樣本仍未轉陰性，相信經兩次結果陰性後出院的患者無傳染性。

醫局研用痊癒者血漿治療

曾德賢說，曾抽取確診者抗體測試，發現有關抗體能中和新型冠狀病毒，即抗體對人體有保護作用。至於康復者的血漿能否用於治療，曾德賢說部分康復者表示願意捐出血漿救助其他患者，目前正做血漿治療研究，包括如何使用等。

（抗疫新階段）