倫敦返港夫婦確診 歲半兒送院 張竹君料嬰孩病徵輕 許樹昌：港未有兒童用藥指引

本港昨新增兩宗確診，潛伏期內均曾外遊，累計增至131宗確診與1宗疑似個案。最新確診的37歲男子是前日確診的31歲女子的丈夫，兩人與1歲5個月大的兒子2月29日從英國倫敦乘國泰CX250返港。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，在機上確診的41歲英籍男子與上述夫婦在機上座位行數較接近，中心已去信英國及航空公司，了解有否確診者在發病後或傳染期內曾乘該航班，獲回覆暫未發現相關個案。她相信3人在機上未具傳染性，會繼續調查病源。

發病前曾到葵芳新都會旺角先達

夫婦與兒子居於葵涌青山公路iPlace，夫婦3月3日發燒，3月1日及2日曾到葵芳新都會廣場及旺角先達廣場，3月3至9日主要留家。3月10日丈夫陪妻子乘的士到瑪嘉烈醫院求醫，妻子入院後，他乘的士回家；中心將追蹤的士司機。夫婦的兒子昨開始流鼻水，已入瑪嘉烈醫院，將接受病毒測試。張竹君引述海外經驗表示，嬰兒受感染，病徵會很輕微。

兒科醫生：倘症狀輕用感冒藥抗生素

有資深兒科醫生表示，如確診幼兒症狀輕微，例如只有上呼吸道感染症狀，會先用傷風感冒的藥物及小量抗生素；但如出現較嚴重的「肺花」，則要用針對新型冠狀病毒的藥物。對於藥物可能傷肝，他認為最重要是控制劑量。他說，上述幼兒突然要到陌生環境隔離，與父母分開14天「有點不人道」，擔心對幼兒心理造成壓力，「不過也沒有辦法」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，內地及外國數據顯示，15歲或以下患者比例較小，確診後病徵亦輕微，未必要用抗病毒藥物，主要針對病徵作支援治療。他說本港未有針對兒童患者的抗病毒藥物指引。

曾赴美日菲31歲男確診 居堅尼地城

另外，昨另有患長期病的31歲男子確診，他居於堅尼地城西寧街西寧閣，3月8日起發燒、肌肉痛及腹瀉，前日到香港大學明華綜合大樓的診所及瑪麗醫院求診，深喉唾液樣本對病毒呈陽性。他於2月22日至3月1日赴美國波士頓，再由波士頓經日本東京於3月2日抵達菲律賓馬尼拉，6日後乘國泰航空CX930返港，同住妻子沒病徵，將檢疫。

此外，國家衛健委通報一宗在北京確診的個案，55歲女患者3月7日在美國華盛頓州出現喉嚨乾，但沒求診，翌日在西雅圖乘搭國泰航班CX857，3月9日清晨6時抵港，同日清晨7時許轉乘港龍航班KA900到北京，均乘經濟艙。中心呼籲曾乘搭兩班機的乘客聯絡。

染疫空姐同機一客一機組人員現病徵

前日確診的22歲國泰空姐，於3月7日由西班牙馬德里來港的CX320航班執勤，中心已追蹤到13名乘客，其中12人會到檢疫中心，另1人現病徵需入院。同機11名機組人員會送檢疫中心，另1人現病徵需入院。

明報記者

（抗疫新階段）

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