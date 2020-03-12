科大殺菌塗層推家用版 噴一次3個月有效

科大研究團隊自2003年SARS後開展有關殺菌消毒的研究。科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫表示，新研發的殺菌塗層以「微膠囊」裹住殺菌劑，噴灑塗層後，可在物體表面形成殺菌層，殺菌劑會慢慢滲出，破壞微生物的包膜及內部分子，持續殺死病毒及細菌，亦可防止微生物黏附物體表面。

料可滅新冠病毒

團隊於2018年分別在九龍醫院及靈實胡平頤養院做臨牀試驗，發現經噴灑殺菌塗層的隔簾上，耐藥性細菌數量於3周內減少逾98%。研究結果亦顯示，殺菌塗層可有效殺滅99.9％麻疹、腮腺炎、德國麻疹等高傳染病毒，更可殺滅99.9％的貓杯狀病毒。貓杯狀病毒抗藥性高於所有冠狀病毒，被視為檢測殺病毒效果的指標，捷和實業市場營銷總監洪思聰形容，「貓杯狀病毒就像是將軍，較弱的新冠病毒就是卒仔，殺得死將軍無理由殺不死卒仔」，推斷殺菌塗層亦可殺滅新型冠狀病毒。科大環境及可持續發展學部客座教授關繼祖說，塗層持續期有效90日，建議每3個月噴灑一次。

洪思聰說，今年2月初已組織防疫小隊，為超過70間非牟利機構如學校、護理中心及老人院等提供噴灑服務。殺菌塗層在本地製造，現時24小時生產，料供應量夠本地1000間學校使用，估計3周內可生產家用版公開發售，每支售價約100元。政府「公營機構試用計劃」正徵集抗疫項目，楊經倫表示正了解有關計劃，期望可透過計劃接觸老人院，協助院舍應對疫情。

明報記者

（抗疫新階段）