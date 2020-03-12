港鐵引入噴霧消毒機械人 助車廂清潔

該款機械人由港鐵及本地生物科技企業「鎧耀生物醫藥科技」合作研發。港鐵車務總監李家潤說，機械人能自動噴灑指定濃度的霧化雙氧水，水珠可深入車廂或車站細小縫隙消毒。操作方面，機械人可全自動運作，清潔一列8卡列車約需4小時；操作人員只要事先輸入指定路線，便可在20米範圍內遙距監察其運作。

雙氧水能令病毒失去感染力

鎧耀生物醫藥科技共同創辦人劉耀南解釋，雙氧水能破壞病毒（包括冠狀病毒）油脂包膜，令其失去感染力，即使是高規格如做伊波拉病毒測試的實驗室，也會用雙氧水消毒。另機械人經測試亦可殺死金黃葡萄球菌、大腸桿菌等細菌。

李家潤強調港鐵清潔工作仍會以人手進行，但每當需深層清潔時，便會派出機械人。他舉例，一些特殊情况如有乘客曾在車站或車廂嘔吐，或曾有確診者逗留，港鐵會先安排人手清潔，然後再派機械人「出勤」。他透露早前旺角東站有職員確診後，港鐵即派出機械人在員工休息室、客務中心作深層清潔。他未有披露每台機械人的成本，只稱港鐵在創新科技的投入達2000萬元，其餘進行中項目包括與理工大學等合作研發納米技術空氣濾網，以及在布質座椅噴上抗菌塗層。

另外，港鐵已引入一部口罩生產機，口罩將採用4層設計，包括兩層納米纖維原料，達到美國材料和試驗協會ASTM防護級別第2級，即能過濾98%微粒子及細菌。李家潤說，預計機器可每日生產數萬個口罩，會先供員工內部使用，港鐵正尋找合適地方設立無塵車間。

（抗疫新階段）