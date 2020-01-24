增通風減播毒 200九巴增設氣窗

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪稱，為回應乘客關注，九巴陸續為雙層巴士增設橫趟式通風氣窗，每部巴士會在上、下層增設4個氣窗，乘客有需要時可打開，以加強車廂空氣流通，九巴會張貼標示提醒乘客勿伸手出車外。他說，運輸署有派員視察增設氣窗工程，九巴會視乎乘客反應，再決定下一步計劃，而在疫情過後會鎖上車窗。

主要市區線 疫情過後上鎖

九巴策劃及發展部經理梁領彥說，該200部增設氣窗的雙層巴士將行駛載客量較高的市區線，如途經旺角彌敦道、來往中秀茂坪至尖沙嘴碼頭的1A線；首兩部已增設氣窗的巴士今日開始行駛來往沙田至佐敦的81號線。

林子豪稱，目前九巴整體客量仍較疫情前下跌約三成，但留意到近日部分路線客量回升，九巴昨起在繁忙時段增加班次，包括新界西北前往九龍東及港島的路線，希望乘客在繁忙時段候車時間比疫情前不會增加超過5分鐘。

（抗疫新階段）