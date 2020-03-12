不知僅7館重開 有市民摸門釘

逾期還書免罰款 增網上續借次數

中央圖書館昨午甫開門，即有多名市民急不及待前來還書，職員拖出書架放在正門讓他們還書，並表明不收取閉館期間逾期還書的罰款。康文署之前已公布，在公共圖書館暫停開放期間，圖書館不會計算逾期歸還罰款，而圖書館電腦系統亦暫時提高了續借次數上限，如外借資料沒被他人預約，市民可繼續續借已過期或未過期的外借資料。

體育館多用途主場續閉門

康文署轄下體育館雖然重開，但並非開放所有室內體育設施，例如多用途主場部分隊際運動設施如籃球場、排球場、投球場、舞蹈室和健身室等繼續關閉，至於閉館期間未能使用已預訂場地的租用人，可填妥退款申請表連同用場許可證正本，遞交到已重開的康樂場地及各分區辦事處的康體通訂場處。

博物館方面，香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館和茶具文物館昨日起開放部分展覽設施，但所有互動展品及公眾節目繼續暫停。

（抗疫新階段）