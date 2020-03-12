分段開放限人數 逾百人排隊取籌 圖書館重開現人龍 市民斥製造聚集

每節1小時限250人 須戴罩探熱

各區共7間公共圖書館昨午1時至8時開放，其中沙田公共圖書館早在開放前已湧現逾百人長龍，銅鑼灣中央圖書館在開門前亦有逾百長者或一家大小排隊，館方為免人多聚集，實施人流控制，於服務時間內分段開放，每節約一小時，每小時只允許最多250人入內，進館者須先取籌，並要戴口罩及接受量體溫。

中央圖書館職員昨午12時半開始派籌，部分市民對於要排隊進館不知所措，其中鄭先生批評館方安排「一塌糊塗」，指政府一方面不希望人群聚集，另一方面卻逼市民聚集排隊；有市民批評館方只准進館者逗留一小時，時間不足，「倒不如別開門」。

櫃位以紙板膠紙設屏風 免緊密接觸

有前來還書或續借圖書的市民眼見輪籌人龍，向職員查詢詳情，得悉只是還書或續借也要取籌，認為是浪費時間，部分原打算續借圖書的市民不願排隊取籌，認為措施「多餘」，怒斥「你叫他出來同我搞（續借）」。據記者在館內所見，只有借還書服務如常開放，館方在原本開放式的櫃位以紙板和膠紙加設臨時屏風，避免職員與公眾緊密接觸。自修室、電腦及其他多媒體設施等仍然關閉，職員每小時會清場一次，所有人必須離開，讓下一批市民進內。

部分體育館重開 「每個球場限4人逗留」

各區體育館昨亦重開，位於旺角花園街市政大廈的花園街體育館相對冷清，職員在門口為進入大廈的人量體溫，館方開放11樓3間房供租場者打乒乓球，另開放1間壁球室，12樓原放置3張乒乓球枱的房間只擺放一張，13樓3個羽毛球場只開放2個，場內僅有7人使用。使用者簽場時須再量體溫，場內多處貼上告示列明「每個球場或球枱只限最多4人逗留」。

乒乓球教練朱先生昨租場為學員作單對單授課，他說自己有20名單對單授課學員及為3間學校教球，自閉館和學校停課後，他自1月底已不能教班，收入頓失，昨晨終恢復在花園街體育館授課兩小時，晚上再到另一康文署場館教3小時。其學員王小姐透露因在家工作，可抽時間打球，認為有職員為進館者探熱，不擔心受感染。正停課的大學生林小姐和梁先生昨午前來打壁球和乒乓球，林說已忍了個多月不能外出打波，加上估計即時會租場做運動的人不多，故昨日立即前來打波；梁則認為場地空間夠大，感覺到場做運動比行街還安全。

明報記者

（抗疫新階段）