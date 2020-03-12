考生收教局俄製口罩「薄到見手指」

教協理事張銳輝昨日稱，其所任教中學，從考評局領取到一批俄羅斯口罩，他引述有考生反映「口罩好薄，薄到手指都看到」，對其質素感到擔憂。他說教育局有責任保證派給學生的口罩合乎規格、安全，「姑勿論局方從物流署或其他方法得到，由教育局派，就要承擔責任」。亦有校長質疑這批口罩規格，拒將其轉交DSE學生，促教育局、物流署公布更多採購口罩資料、達到的安全標準，釋除疑慮。

教局稱無學校投訴

據校方提供的照片，來自內地的口罩，盒上標明「Made in Asia」，印有一間名為「LM TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED」公司名稱，地址在北京，口罩上印「LyncMed」字樣。另一款則是來自俄羅斯品牌「SENSE」口罩，包裝盒印俄文介紹。物流署稱，內地及俄羅斯口罩到期日分別是2023年8月及2024年12月；就口罩標準徵詢衛生署專業意見，在此基礎上採購。教育局稱無收到學校對口罩的投訴。

此外，因應今年DSE延至7月15日放榜，大學聯合招生處昨公布，大學聯招（JUPAS）亦延遲一周於8月10日放榜，其他程序亦會順延（見表）。

（抗疫新階段）