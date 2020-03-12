私立幼園獲8萬資助 「交到幾多租你計到」

教聯會理事兼幼稚園校長蔡麗芳稱，現時各私校有一定財政壓力，稱該校有一半N班學生退學，但「不幸中之大幸」，所有幼稚園班的家長均有交學費，亦有社署資助「幫補一下」，惟沒有N班的私校幼稚園，只有教育局8萬元資助，「交到幾多租、幾多人工，其實你計到」。

司機保母轉行 復課服務或受影響

停課下，教育相關產業鏈亦添營運困難。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照稱，學童車業界苦况持續，因停課校車費無着落，但固定開支未減。他稱，暫未見有車公司倒閉，至少會營運至本學期結束，但相信不少車公司暑假會考慮9月是否持續營運。他稱，3個月無收入難支薪，估計部分司機及保母因缺收入已轉行，「4月20日即使復課，是否請得番？服務點都有影響」。

業界稱四成教育中心或捱不住

教育中心聯盟發言人任偉豪稱，私營教育中心陸續結業，料4月1日有新一波倒閉潮，中心大多2月起沒學費收入，兩個月租金按金已在2月、3月耗盡。他稱，倘4月20日復課日子再延或只有中學生復課，相信有更大規模倒閉潮，坊間有逾8500間教育中心，料有四成「捱不住」，部分中心因租約未到期不能退租。

（抗疫新階段）