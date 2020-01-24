稱受疫情打擊 屯門幼園暑假結業 N班八成人退學 影響逾400學生新生

教育局早前宣布全港將不早於4月20日復課，停課下教育界及其相關行業均備受打擊，收入大減（見另稿）。沒有參與幼稚園教育計劃的宏廣國際幼稚園昨於內聯網及校網向家長發信，稱自2月開始學生退學人數不斷上升，加上來年租金上調，「無奈之下，校董會作出沉重決定」，於本學年完結後結束營運。

3月全體教職員支半薪 退留位費

校長周雯茵接受本報訪問時表示，Ｎ班原有約130名學生，2月中開始，有100名Ｎ班學生退學，佔N班學生總人數約八成；幼稚園低班至高班則約有250名學生，當中退學人數不足10名，大多數學生疫情期間繼續交學費，但仍不足彌補N班退學潮對學校收入減少的影響。她說，收入減少，令學校難以支付租金及教師薪金。她稱該校人手較多，有約40名教職員，當中包括外籍及普通話教師，故薪金開支較大。3月份全體教職員及她本人在內均支半薪，暫未決定下月安排，但學校有足夠儲備營運至學年終，「即使得一個學生我們都會run（營運）到學期尾」。她又說，下學年約有260名幼稚園及Ｎ班新生，稍後將退回留位費給家長。

周雯茵一度哽咽，稱有退學家長昨回學校，向她致歉，認為自己為子女退學令學校面臨財政壓力（見另稿）。她說，沒有責怪家長，「他們不是不想付學費」，疫情下影響不少家庭收入，更有家長失業。她又透露，校監高美宜因不捨學生，提出接手營運，家長、校友等亦正聯署，盼教育局批准。

教局：助有需要學生轉同區幼園

教育局回覆，尊重幼稚園營運至本學年結束的決定，並已經與該幼稚園及區內幼稚園保持聯絡，協助有需要的學生轉往區內其他幼稚園就讀，目前屯門區內有足夠幼稚園學額供受影響學生就讀，暫未收到有關接手經營該幼稚園的申請。

局方稱，年初至今只收到該幼稚園表示因租約期滿而決定停辦，涉及180多名幼稚園學生及80多名2至3歲班的幼兒，該幼稚園過往亦曾因考慮不同因素，如盈利、租務問題等決定停辦，故未必純粹因為最近疫情而作出停辦的決定。 局方又稱，截至本月5日，共收到75所幼稚園提出申請減免學費，並已批出35宗申請。

葉建源倡政府增資助及業主減租

教育界立法會議員葉建源表示，擔心其他私營幼稚園於疫情之下的情况，不少家長可能無薪或減薪，「連鎖反應」之下無法為子女交學費，令學校收入大幅減少，由於幼稚園佔地較廣，租金佔大部分開支，盼政府可增加資助，業主也可考慮減租，「各行各業一齊共渡時艱」。

明報記者

（抗疫新階段）