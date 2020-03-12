愛滋藥治新冠 有患者肝異常停藥

本港新型冠狀病毒個案累計130宗，目前主要用蛋白酶抑制劑及利巴韋林治療，有需要會加干擾素。本報綜合三個消息，稱本港有患者使用包括蛋白酶抑制劑的藥物後肝酵素上升，超出正常水平數倍而要停藥，其後肝酵素回落；另有患者因腸胃不適、腹瀉等副作用而停藥，與肝酵素上升無關。

肝酵素超正常數倍 或致肝炎

醫管局曾稱將試用新藥瑞德西韋（Remdesivir）治新型冠狀病毒，但或會影響肝臟。港大臨牀試驗中心名譽副教授崔俊明稱，蛋白酶抑制劑及瑞德西韋都可致肝酵素升，因藥物要經過肝臟分解才發揮藥效，增加肝臟負荷。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，本港嚴重患者將接受5至10天的瑞德西韋治療，不會同時用蛋白酶抑制劑等；輕微至中度患者分兩批，分別用瑞德西韋及本港現有混合療法。他說懷孕、餵母乳、有腎衰竭，以及肝酵素比正常高5倍的人不能用瑞德西韋，當中腎衰竭病人的腎不能分解藥物，導致藥物在血液含量高，從而影響肝功能。

港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰稱，蛋白酶抑制劑過往主要治愛滋病，約3%至4%病人的ALT肝酵素會升，若指數過高會引發肝炎，傾向要停藥待指數回落，再重新用藥。他說除了監察肝酵素，另要監察凝血指數、膽紅素等，以評估肝功能。

明報記者 許芳文

（抗疫新階段）