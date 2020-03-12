檢疫完一周發病 港現潛伏期21日個案

父親先染病 曾入營隔離

早前一名69歲住將軍澳怡明邨男病人，於2月8日發病後多次求醫，於同月16日獲轉介入明愛醫院求醫並確診，其同住家人獲安排入檢疫中心。該男病人的36歲女兒昨日確診，她早於2月17日被安排入檢疫中心，3月1日完成檢疫離開，開始接受醫學監察，自3月8日出現肚瀉，翌日流鼻水，10日入明愛醫院後確診。

由女患者2月16日最後一次接觸父親起計算至發病日，潛伏期達21日。被問及女患者是否可能在檢疫中心感染，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱女患者在檢疫中心住單人房，認為她因與父親接觸感染機率較高，相信屬較長潛伏期的個案。張說，內地文獻指最長潛伏期個案可達24日，約100人中有一人潛伏期超過14日，而14日檢疫期加上14日醫學監測，就是為了預防這類情况。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，目前只有約1％至2%個案潛伏期長於20日，若把強制檢疫時間增加，一來檢疫設施未必能負荷，二來對市民影響會增加，不太可行。他認為人人保持警覺、戴口罩外出、避免到人多之地就問題不大。

許樹昌：14+14檢疫監測能覆蓋

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，無證據顯示哪類人潛伏期較長或較短，相信與是否長期病患等因素無關。他認為「14+14」的檢疫和醫學監測期能覆蓋所有個案，「已好穩陣」。

（抗疫新階段）