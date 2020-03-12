國泰空姐確診 同艙範圍乘客須檢疫 馬德里返港航班執勤 曾服務一乘客亦染病

衛生防護中心昨公布，確診的22歲國泰女空中服務員2月下旬曾到荷蘭阿姆斯特丹，3月2日至6日在西班牙，6日開始流鼻水，翌日（7日）於馬德里往香港的CX320航班經濟艙執勤。她在機上曾服務一名中國留學生，學生9日在東莞確診。曾服務該學生的空姐被視為密切接觸者，她9日出現發冷，前日獲中心安排她接受檢疫時發燒，送往威爾斯親王醫院，昨日確診，情况穩定，其居於小瀝源廣林苑茂林閣的同住父母沒有病徵，將被安排接受檢疫。

衛署料互相感染機率微 或同馬德里感染

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，同機留學生上機後第二日在東莞確診，距離接觸空姐的時間短，兩人未必是機上互相感染，同在馬德里受感染機率較大。張說，空姐服務機艙範圍中的乘客屬緊密接觸者，須接受檢疫；至於同機服務員，要先調查他們與確診空姐的接觸，包括在機上曾否見面或一起吃飯等，亦可能要檢疫。

國泰指同機空服員沒再執勤

國泰昨證實CX320航班上有執勤空服員確診，所有同機空服員返港後並沒在任何航班上執勤，公司建議他們於當局通知前留在家中。有關客機已消毒。

國泰空中服務員工會副主席陳佩妍稱，公司稱已聯絡同機12名空中服務員及4名機組人員暫不上班。她稱接獲該航班一空服員反映，昨看電視得悉同機同事確診後才自行致電衛生防護中心安排病毒測試，陳批評國泰反應慢。

上月倫敦抵港航班再一確診 累計3人

衛生防護中心昨亦公布，一名乘搭2月29日由倫敦抵港國泰CX250航班的31歲女子確診，同機兩名乘客早前已確診。該女子返港後居於葵涌iPlace，3月3日發燒，前日到瑪嘉烈醫院求診，證實對新型冠狀病毒呈陽性，情况穩定。她與丈夫及兒子一同來港，其夫亦發燒，已被送往瑪嘉烈醫院，兒子及父母沒病徵，將被安排檢疫。

另一國泰巴黎到港乘客 回深圳後確診

廣東省昨通報深圳一宗新增確診亦涉國泰航班。該患者3月2日在法國發燒，9日從巴黎乘國泰CX260航班，翌日抵港後乘的士（車牌UF1749）到深圳灣口岸入境深圳，及後發燒，送院確診。國泰表示已接獲香港衛生當局通知，會按照指示協助追蹤緊密接觸者。

明報記者

（抗疫新階段）